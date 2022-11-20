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Зеркало в раме Дита

Артикул: CH-048-804
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина465/610 мм
  • Глубина35 мм
  • Высота950/1010 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветчерный, серебряный

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