Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600/650 мм
- Глубина50 мм
- Высота500/750 мм
- МатериалМДФ, дерево, стекло, пенополиуретан
- Цветзолотой
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