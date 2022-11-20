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Зеркало в раме Эвора Silver - фото 1Зеркало в раме Эвора Silver - фото 2

Зеркало в раме Эвора Silver

Артикул: CH-048-701
43 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600/650 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота500/750 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой, серебряный

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