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Зеркало в раме Лацио

Артикул: CH-048-784
37 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина25 мм
  • Высота990 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветсеребряный

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