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Зеркало в раме Луар

Артикул: CH-048-801
34 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1110/1200 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота810/890 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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