Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина810/890 мм
- Глубина40 мм
- Высота1110/1200 мм
- Материалдерево, стекло, пенополиуретан
- Цветзолотой
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