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Зеркало в раме Миртл Bellagio Silver - фото 1

Зеркало в раме Миртл Bellagio Silver

Артикул: CH-048-661
30 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490/620 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота690/820 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло
  • Цветзолотой

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