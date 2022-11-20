Характеристики товара
Основные характеристики
- Глубина20 мм
- Диаметр800 мм
- Диаметр зеркала620 мм
- Материалметалл, стекло, Натуральный перламутр
- Цветзолотой
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Зеркало Парма 6/1
Зеркало Maeve
Круглое зеркало лофт, Лалита
Напольное зеркало Уилшир SilverВ наличии 10 шт.
Зеркало в раме Лидс GoldВ наличии 10 шт.
Зеркало в раме Гарри Silver
Зеркало в раме ВасариВ наличии 1 шт.
Зеркало в раме Миранда
Зеркало в раме АмберВ наличии 5 шт.
Зеркало поворотное