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Зеркало в раме Плимут - фото 1Зеркало в раме Плимут - фото 2

Зеркало в раме Плимут

Артикул: CH-048-796
48 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина20 мм
  • Диаметр800 мм
  • Диаметр зеркала620 мм
  • Материалметалл, стекло, Натуральный перламутр
  • Цветзолотой

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