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Зеркало в раме Вальтер - фото 1

Зеркало в раме Вальтер

Артикул: CH-048-792
36 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина60 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Диаметр зеркала360 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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