Характеристики товара
Основные характеристики
- Глубина60 мм
- Диаметр1000 мм
- Диаметр зеркала360 мм
- Материалдерево, стекло, пенополиуретан
- Цветсеребряный
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