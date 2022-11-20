Товар в корзине. Перейти
Зеркало в раме Вальтер, золотой - фото 1

Зеркало в раме Вальтер, золотой

Артикул: CH-048-792
36 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Напольное зеркало Буатье
Напольное зеркало Буатье
Следующий Зеркало в раме Вальтер, серебряный
Напольное зеркало Буатье

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина60 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Диаметр зеркала360 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Зеркало Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Зеркало Венеция

34
Зеркало настенное BoxНастоящее фото товара Зеркало настенное Box, произведённого компанией ChiedoCover
54 890
Оптовая цена

Зеркало настенное Box

50
Настоящее фото товара Напольное зеркало Кингстон Florentine Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от73 790
Оптовая цена

Напольное зеркало Кингстон Florentine Silver

39
В наличии 10 шт.
Зеркало Меривейл Florentine SilverНастоящее фото товара Зеркало Меривейл Florentine Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от88 990
Оптовая цена

Зеркало Меривейл Florentine Silver

41
Зеркало Гойя GoldНастоящее фото товара Зеркало Гойя Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от38 790
Оптовая цена

Зеркало Гойя Gold

50
Зеркало в раме ЖеромНастоящее фото товара Зеркало в раме Жером, произведённого компанией ChiedoCover
от56 490
Оптовая цена

Зеркало в раме Жером

30
В наличии 5 шт.
Напольное зеркало "Вустер" gold Настоящее фото товара Напольное зеркало "Вустер" gold , произведённого компанией ChiedoCover
от88 690
Оптовая цена

Напольное зеркало "Вустер" gold

32
В наличии 10 шт.
Зеркало в раме МирандаНастоящее фото товара Зеркало в раме Миранда, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена

Зеркало в раме Миранда

45
Зеркало БутНастоящее фото товара Зеркало Бут, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена

Зеркало Бут

47
В наличии 5 шт.
Зеркало Портердейл WhiteНастоящее фото товара Зеркало Портердейл White, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Зеркало Портердейл White

36

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка общественная М9 на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Вешалка общественная М9 на колесах

30
Настоящее фото товара Диван 9, произведённого компанией ChiedoCover
от40 000
Оптовая цена

Диван 9

56
Настоящее фото товара Стул Кадис с деревянной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена

Стул Кадис с деревянной спинкой

43
Стол Окленд d1200Настоящее фото товара Стол Окленд d1200, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990

Стол Окленд d1200

39
Кресло WoodMold, серыйНастоящее фото товара Кресло WoodMold, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Кресло WoodMold, серый

35
В наличии 61 шт.
Распродажа
Стул Матео с кантом велюр шампань ножки деревоНастоящее фото товара Стул Матео с кантом велюр шампань ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
8 22551
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Матео с кантом велюр шампань ножки дерево

56
В наличии 8 шт.

Другие товары из раздела зеркала

Настоящее фото товара Зеркало с широкой золотой оправой, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490

Зеркало с широкой золотой оправой

39
Настоящее фото товара Зеркало настенное Пузыри, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Зеркало настенное Пузыри

32
Зеркало золотое круглое в квадратной рамеНастоящее фото товара Зеркало золотое круглое в квадратной раме, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена

Зеркало золотое круглое в квадратной раме

41
Зеркало "Вудроу"Настоящее фото товара Зеркало "Вудроу", произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Зеркало "Вудроу"

49
В наличии 20 шт.
Зеркало в раме Лидс GoldНастоящее фото товара Зеркало в раме Лидс Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от59 590
Оптовая цена

Зеркало в раме Лидс Gold

36
В наличии 10 шт.
Зеркало с широким фацетом РебеккаНастоящее фото товара Зеркало с широким фацетом Ребекка, произведённого компанией ChiedoCover
от47 490
Оптовая цена

Зеркало с широким фацетом Ребекка

32
Зеркало Пьемонт Antique silverНастоящее фото товара Зеркало Пьемонт Antique silver, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена

Зеркало Пьемонт Antique silver

48
Венецианское зеркало МарджериНастоящее фото товара Венецианское зеркало Марджери, произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена

Венецианское зеркало Марджери

30
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Зеркало в раме Дороти Sky Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от47 390
Оптовая цена

Зеркало в раме Дороти Sky Blue

36
В наличии 1 шт.
Зеркало в раме ЛьежНастоящее фото товара Зеркало в раме Льеж, произведённого компанией ChiedoCover
от38 290
Оптовая цена

Зеркало в раме Льеж

38

Товар в корзине

Зеркало в раме Вальтер, золотой
Зеркало в раме Вальтер, золотой
от 43 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка общественная М9 на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Вешалка общественная М9 на колесах

30
Настоящее фото товара Диван 9, произведённого компанией ChiedoCover
от40 000
Оптовая цена

Диван 9

56
Настоящее фото товара Стул Кадис с деревянной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена

Стул Кадис с деревянной спинкой

43
Стол Окленд d1200Настоящее фото товара Стол Окленд d1200, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990

Стол Окленд d1200

39