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Зеркало в раме Васари - фото 1

Зеркало в раме Васари

Артикул: CH-048-732
46 оценок
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Зеркало с бра Эван
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Зеркало с бра Эван

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр840 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветбронза

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