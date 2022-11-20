Характеристики товара
Описание
Длина: 640 мм
Высота: 640 мм
Вес: 5.8 кг
Материал: мдф, экокожа
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 640 мм
Высота: 640 мм
Вес: 5.8 кг
Материал: мдф, экокожа
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Стеновые панели Керкрад
Стеновые панели Кемптон
Люстра Acqua 8
Педикюрно-Косметологическое кресло Prestige реклайнер механика
Педикюрное кресло P16 гидравлика
Подвесной светильник Broni №1
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2