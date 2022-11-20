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Зеркало Верона

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Зеркало Парма 6/1

Характеристики товара

Описание

Длина: 525 мм

Высота: 955 мм

Глубина: 35 мм

Вес: 7.5 кг

Материал: бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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