Характеристики товара
Описание
Длина: 525 мм
Высота: 955 мм
Глубина: 35 мм
Вес: 7.5 кг
Материал: бук
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 525 мм
Высота: 955 мм
Глубина: 35 мм
Вес: 7.5 кг
Материал: бук
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