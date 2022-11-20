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Зеркало Верона 2 - фото 1

Зеркало Верона 2

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 525 мм

Высота: 1440 мм

Глубина: 35 мм

Вес: 12 кг

Материал: бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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