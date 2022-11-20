Характеристики товара
Описание
Длина: 525 мм
Высота: 1440 мм
Глубина: 35 мм
Вес: 12 кг
Материал: бук
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 525 мм
Высота: 1440 мм
Глубина: 35 мм
Вес: 12 кг
Материал: бук
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