Характеристики товара
Описание
Материал:
Рама - МДФ, краска
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Ширина670 мм
- Глубина30 мм
- Вес9 кг
Материал:
Рама - МДФ, краска
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
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