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Зеркало Woodi среднее крашеное

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Зеркало Woodi среднее в темном шпоне
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Зеркало Woodi среднее в темном шпоне

Характеристики товара

Описание

Материал:

Рама - МДФ, краска

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина30 мм
  • Вес9 кг

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