Товар в корзине. Перейти
Зеркало Woodi среднее в шпоне - фото 1Зеркало Woodi среднее в шпоне - фото 2Зеркало Woodi среднее в шпоне - фото 3Зеркало Woodi среднее в шпоне - фото 4Зеркало Woodi среднее в шпоне - фото 5

Зеркало Woodi среднее в шпоне

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зеркало Woodi малое в темном шпоне
Зеркало Woodi малое в темном шпоне
Следующий Зеркало Woodi среднее в темном шпоне
Зеркало Woodi малое в темном шпоне

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина30 мм
  • Вес16 кг

Похожие товары

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье

Зеркало Шевалье 3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена
14

Зеркало Шевалье 3

Зеркало Классика 1Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
14

Зеркало Классика 1

Зеркало Лотос 1Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
14

Зеркало Лотос 1

Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
8

Зеркало Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
5

Зеркало Шевалье 1/1

Зеркало Шевалье 1/3Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/3, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена
11

Зеркало Шевалье 1/3

С этим товаром покупают
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 035
8

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас

Настоящее фото товара Столик Леборк, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Столик Леборк

Стол обеденный ТампаНастоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99043
69 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Тампа

В наличии 4 шт.
Стол обеденный Dario Настоящее фото товара Стол обеденный Dario , произведённого компанией ChiedoCover
от39 890
Оптовая цена
6

Стол обеденный Dario

В наличии 27 шт.
Стол круглый Спутник 800Настоящее фото товара Стол круглый Спутник 800, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена
12

Стол круглый Спутник 800

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черныйНастоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 090
Оптовая цена
14

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный

Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден