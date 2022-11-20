Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Ширина670 мм
- Глубина30 мм
- Вес16 кг
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
Столик Леборк
Стол обеденный Тампа
Стол обеденный Dario
Стол круглый Спутник 800
Стол журнальный Аpriori Т, овальный, черный