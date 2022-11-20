Фотография Зеркало золотое круглое в квадратной раме от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Зеркало золотое круглое в квадратной раме

4.3
Оптовая цена
от 27 490 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Зеркало золотое круглое в квадратной раме
Зеркало золотое круглое в квадратной раме
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Зеркало золотое круглое в квадратной раме

4.3
27490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес9.6 кг
  • Высота800 мм
  • Ширина800 мм
  • Толщина30 мм

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