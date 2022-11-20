Фотография Зеркало золотое восьмиугольное Aristocrat Gold от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Зеркало золотое восьмиугольное Aristocrat Gold

4.1
Оптовая цена
от 29 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Зеркало золотое восьмиугольное Aristocrat Gold
Зеркало золотое восьмиугольное Aristocrat Gold
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Зеркало золотое восьмиугольное Aristocrat Gold

4.1
29790 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Зеркало-окно Black Provence Grande
Зеркало-окно Black Provence Grande
Следующий Зеркало настенное серебристое
Зеркало настенное серебристое

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес7 кг
  • Высота850 мм
  • Ширина640 мм
  • Толщина50 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 89 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Чехол 89 Premium двусторонний
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 770 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Настоящее фото товара Люстра Maytoni Spider, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра Maytoni Spider
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №7, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Встраиваемый светильник Gyps Classic №7
Настоящее фото товара Подвесная люстра Kylie, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесная люстра Kylie

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Зеркало круглое Аурелия, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Зеркало круглое Аурелия
Настоящее фото товара Зеркало-солнце Бланш, золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало-солнце Бланш, золото
Настоящее фото товара Зеркало-солнце Дезири, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало-солнце Дезири
Настоящее фото товара Зеркало-окно круглое Вирджиния, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Зеркало-окно круглое Вирджиния
Настоящее фото товара Зеркало круглое Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
28 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Зеркало круглое Мишель
Настоящее фото товара Зеркало прямоугольное Вивьен, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Зеркало прямоугольное Вивьен
Настоящее фото товара Зеркало настенное, античное серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Зеркало настенное, античное серебро
Настоящее фото товара Зеркало напольное, в полный рост, серое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
47 590 ₽
Оптовая цена
5
Зеркало напольное, в полный рост, серое
Настоящее фото товара Зеркало настенное круглое Лорентин Роуз, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Зеркало настенное круглое Лорентин Роуз
Настоящее фото товара Зеркало золотое круглое в квадратной раме, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
27 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Зеркало золотое круглое в квадратной раме