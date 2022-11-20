Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалхлопок
- РазмерL/XL
- Цветрозовый
Халат из рифленого трикотажа
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Халат Misty
Халат на молнии
Халат из флисового трикотажа
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат из ткани пике
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Одеяло Овечья шерсть классическое
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 70
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 30
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 17.4
Тележка для прачечной, ТП 17
Декоративная подушка Bella, серая
Декоративная подушка Богемия, темно-зеленая