Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалхлопок
- РазмерXXL
- Цветсиреневый
Халат из рифленого трикотажа
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Халат Misty
Халат на молнии
Халат из флисового трикотажа
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат из ткани пике
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Ткань Luxor, микрофибра
Кресло Лиссабон ЛИ
Трибуна для выступлений - 6
Трибуна для выступлений - 7
Трибуна для выступлений - 8
Трибуна для выступлений - 9
Трибуна мобильная - 1
Декоративная подушка Мекнес, Майя