Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалхлопок
- РазмерL/XL
- Цветсиреневый
Халат из рифленого трикотажа
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Халат Misty
Халат на молнии
Халат из флисового трикотажа
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат из ткани пике
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Трибуна для выступлений - 10
Трибуна переносная - 1
Трибуна для выступлений - 11
Трибуна для выступлений - 12
Трибуна для конференций - 1
Декоративная подушка Богемия, темно-зеленая
Декоративная подушка Велютто, желтый