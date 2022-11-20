Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалхлопок
- РазмерS/M
- Цветсиреневый
Халат из рифленого трикотажа
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Халат Misty
Халат на молнии
Халат из флисового трикотажа
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат из ткани пике
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Полотенце махровое белое 40x70
Диван Kansas
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.11
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.12
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.3
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.4
Декоративная подушка Мекнес, Майя
Декоративная подушка Bella, серая