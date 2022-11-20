Характеристики товара
Описание
Журнальный стол Кросс благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 128*65*10,5
Масса брутто: 21,8
Объем: 0,086
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина1200 мм
- Длина600 мм
- Глубина600 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка30 кг
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки105 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки21.80 кг