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Журнальный стол 120*60 Кросс золото стекло smoke

7 оценок

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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол Кросс благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 128*65*10,5
Масса брутто: 21,8
Объем: 0,086

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки105 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки21.80 кг

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