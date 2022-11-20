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Журнальный стол 120*60 Таун золото стекло smoke

9 оценок

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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол Таун благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 120*65*14
Масса брутто: 22,4
Объем: 0,116

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес19 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка40 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки22.40 кг

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