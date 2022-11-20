Характеристики товара
Описание
Журнальный стол Кросс благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 56*44*44
Масса брутто: 8,2
Объем: 0,113
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Глубина400 мм
- Вес6.6 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка15 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки8.20 кг