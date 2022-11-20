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Журнальный стол 40*40 Кросс золото стекло smoke

6 оценок

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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол КРОСС благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 56*44*44
Масса брутто: 8,2
Объем: 0,113

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес6,6 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки8.20 кг

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