Характеристики товара
Описание
Журнальный стол Таун благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 64*46*11
Масса брутто: 7,8
Объем: 0,032
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина400 мм
- Длина440 мм
- Глубина400 мм
- Вес6.3 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка40 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки7.80 кг