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Журнальный стол 40*40 Таун серебро

7 оценок

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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол Таун благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 64*46*11
Масса брутто: 7,8
Объем: 0,032

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина440 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка40 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки7.80 кг

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