Товар в корзине. Перейти

Журнальный стол 40*40 Таун золото стекло smoke

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол 40*40 Таун серебро
Журнальный стол 40*40 Таун серебро
Следующий Консоль Таун 115*30 серебро
Журнальный стол 40*40 Таун серебро

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол Таун благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 64*46*11
Масса брутто: 7,8
Объем: 0,032

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка40 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки7.80 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
84Хит

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
11

Скатерть Габардин, прямоугольная

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Скатерть Журавинка, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от850
17

Скатерть Журавинка, прямоугольная

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Скатерть Лён

Скатерть МатиНастоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
8

Скатерть Мати

Скатерть Ричард, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
10

Скатерть Ричард, круглая

Другие товары из раздела

Консоль Таун 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99059
45 990 ₽Оптовая цена
10

Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke

В наличии 48 шт.
Журнальный стол 120*60 Таун сереброНастоящее фото товара Журнальный стол 120*60 Таун серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99053
37 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный стол 120*60 Таун серебро

В наличии 28 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 01Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
6

Новогодний чехол на стул 01

Настоящее фото товара Стеллаж 19, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
5

Стеллаж 19

Стеллаж 20Настоящее фото товара Стеллаж 20, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена
11

Стеллаж 20

Стеллаж 21Настоящее фото товара Стеллаж 21, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
12

Стеллаж 21

Стеллаж 22Настоящее фото товара Стеллаж 22, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
5

Стеллаж 22

Стеллаж 23Настоящее фото товара Стеллаж 23, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
9

Стеллаж 23

Обеденная группа Стол Маргит + 4 такераНастоящее фото товара Обеденная группа Стол Маргит + 4 такера, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
8

Обеденная группа Стол Маргит + 4 такера

Стол Лидер 16, D1800Настоящее фото товара Стол Лидер 16, D1800, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79010
7 490 ₽
13

Стол Лидер 16, D1800

Диван 2-х местный Aiala из ротангаНастоящее фото товара Диван 2-х местный Aiala из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
91 690
Оптовая цена
7

Диван 2-х местный Aiala из ротанга