Товар в корзине. Перейти

Журнальный стол 55*55 Кросс серебро

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол 40*40 Кросс золото стекло smoke
Журнальный стол 40*40 Кросс золото стекло smoke
Следующий Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smoke
Журнальный стол 40*40 Кросс золото стекло smoke

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол Кросс благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 64*62*15
Масса брутто: 13,2
Объем: 0,058

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес11.8 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки13.20 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
84Хит

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
11

Скатерть Габардин, прямоугольная

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Скатерть Журавинка, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от850
17

Скатерть Журавинка, прямоугольная

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Скатерть Лён

Скатерть МатиНастоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
8

Скатерть Мати

Скатерть Ричард, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
10

Скатерть Ричард, круглая

Другие товары из раздела

Консоль Кросс 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49051
36 990 ₽Оптовая цена
14

Консоль Кросс 115*30 серебро

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
14

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490
12

Новогодний чехол на стул 03

Винный шкаф Cold Vine C44-KST2Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C44-KST2, произведённого компанией ChiedoCover
от111 890
Оптовая цена
12

Винный шкаф Cold Vine C44-KST2

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C7-KST1, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена
12

Винный шкаф Cold Vine C7-KST1

Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-020, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-020

Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-010, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-010

Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-030, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-030

Стол Лидер 6, 800x800Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
11

Стол Лидер 6, 800x800

Стол Лидер 4, D700Настоящее фото товара Стол Лидер 4, D700, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
14

Стол Лидер 4, D700