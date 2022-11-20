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Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smoke

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Журнальный стол 55*55 Кросс серебро

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол Кросс благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 64*62*15
Масса брутто: 13,2
Объем: 0,058

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес11.8 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки13.20 кг

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