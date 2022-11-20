Журнальный стол CОРРЕНТО

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Журнальный стол CОРРЕНТО

4.4
21 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол ЛАУНЖ, 1600x800
Стол ЛАУНЖ, 1600x800
Следующий Стол CОРРЕНТО, 800x800
Стол CОРРЕНТО, 800x800

Характеристики товара

Описание

Низкий журнальный стол «Лаунж» со стеклянной столешницей придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своей компактности незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции. Столик удобен для размещения всяких полезных мелочей и декоративных элементов.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Высота380 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес13 кг

С этим товаром покупают

Стол Лидер 11Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
13

Стол Лидер 11

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1012ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Подстолье алюминиевое 1012ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Престиж Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
15

Стул Престиж Люкс

Настоящее фото товара Стол круглый 1,26 раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
14

Стол круглый 1,26 раздвижной

Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 1, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена
7

Стол журнальный Гурон 1

Комплект мебели под ротанг Idea Life 2Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 2, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена
5

Комплект мебели под ротанг Idea Life 2

Комплект мебели под ротанг Idea Life 5Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 5, произведённого компанией ChiedoCover
39 890
Оптовая цена
12

Комплект мебели под ротанг Idea Life 5

Комплект мебели под ротанг Idea Life 4Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 4, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена
5

Комплект мебели под ротанг Idea Life 4

Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5, произведённого компанией ChiedoCover
64 490
Оптовая цена
5

Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5

Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3Настоящее фото товара Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3, произведённого компанией ChiedoCover
от24 460
7

Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3

Другие товары из раздела столы из ротанга оптом

Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
26 690
Оптовая цена
10

Стол CОРРЕНТО, 1200x800

Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
32 190
Оптовая цена
8

Стол CОРРЕНТО, 1600x800

Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
30 490
Оптовая цена
9

Стол ВЕРМОНТ

Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 2000x800, произведённого компанией ChiedoCover
40 090
Оптовая цена
15

Стол CОРРЕНТО, 2000x800

Журнальный стол ВЕРОНАНастоящее фото товара Журнальный стол ВЕРОНА, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена
8

Журнальный стол ВЕРОНА

Настоящее фото товара Кофейный столик СИЕНА, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
13

Кофейный столик СИЕНА

Настоящее фото товара Журнальный стол СИЕНА, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
14

Журнальный стол СИЕНА

Настоящее фото товара Журнальный стол РАВЕЛЛО, произведённого компанией ChiedoCover
33 390
Оптовая цена
9

Журнальный стол РАВЕЛЛО

Журнальный стол МОДЕРННастоящее фото товара Журнальный стол МОДЕРН, произведённого компанией ChiedoCover
29 690
Оптовая цена
14

Журнальный стол МОДЕРН

Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
8

Стол уличный Агиос