Характеристики товара
Описание
Журнальный стол Гекс благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 52*46*55
Масса брутто: 7,4
Объем: 0,126
Основные характеристики
- Высота505 мм
- Ширина488 мм
- Длина415 мм
- Глубина415 мм
- Вес5.7 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка20 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки7.40 кг