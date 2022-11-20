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Журнальный стол Гекс, серебро

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Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол Гекс благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 52*46*55
Масса брутто: 7,4
Объем: 0,126

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Основные характеристики

  • Высота505 мм
  • Ширина488 мм
  • Длина415 мм
  • Глубина415 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка20 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки7.40 кг

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