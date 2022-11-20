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Журнальный стол Хакуба

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Обеденный стол Хакуба

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол выполнен в стиле Джапанди , который основан на скандинавской философии «для счастья нужно немного» и эстетике японского интерьера, где «меньше значит больше».Минималистичный дизайн обеденного стола Хакуба удачно интегрируется в большинство стилистических решений. Столешница может быть выполнена в любом цвете RAL, на выбор 215 цветов. Опоры стола раскручивающиеся, на выбор 7 тонировок с видимой текстурой дерева, и любой цвет эмали.Журнальный стол может быть выполнен в любом размере.

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Основные характеристики

  • Высота435 мм
  • Ширина780 мм
  • Длина1295 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Материал столешницыфанера
  • Материал ножекбук
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты каркаса

Журнальный стол Хакуба - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Журнальный стол Хакуба - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Журнальный стол Хакуба - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Журнальный стол Хакуба - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Журнальный стол Хакуба - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Журнальный стол Хакуба - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

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