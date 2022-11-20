Материал: дерево
Стул офисный Гирос, серый
Стул офисный Гирос, рогожка, синий
Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Стул барный Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Стул барный Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа красный, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Стул пластиковый Malika на полозьях
Стул пластиковый Nofrill на полозьях
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками
Стол Lomond, регулируемый, с полками
Письменный стол
Стол письменный Хельга №1
Стол письменный Венеция №1
Стол письменный Классика №5
Стол письменный Классика №4