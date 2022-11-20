Материал: дерево
Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Стул Лилиан, вельвет темно-синий
Стул барный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Стул барный Лилиан, вельвет темно-синий
Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий
Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое
Кресло руководителя TopChairs Viking, серое
Столешница Дуолит, овал-прямоугольник 120x80
Обеденный стол Хельга
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками
Стол Lomond, регулируемый, с полками
Письменный стол
Стол письменный Хельга №1
Стол письменный Венеция №1
Стол письменный Классика №5