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Журнальный стол "Лукас" Silver - фото 1

Журнальный стол "Лукас" Silver

Артикул: CH-048-765
50 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота660 мм
  • Диаметр610 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветсеребряный, прозрачный

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