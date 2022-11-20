Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина450 мм
- Глубина800 мм
- Вес30 кг
- Материалметалл, красное дерево
- Цветбежевый, коричневый
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Наполеон Старинный орех, деревянный
Стул Victory, синий
Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Обеденный стул Чико, коричневый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim