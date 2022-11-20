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Журнальный стол Обандо

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Предыдущий товар в категории Стол-консоль Тулон, столешница из натуральной кожи
Стол-консоль Тулон, столешница из натуральной кожи
Следующий Комод Обандо
Стол-консоль Тулон, столешница из натуральной кожи

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Длина450 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес30 кг
  • Материалметалл, красное дерево
  • Цветбежевый, коричневый

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