Журнальный стол Палермо большой

6 оценок

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Журнальный стол Палермо большой

4.9
69 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Ширина 970 мм
Глубина 580 мм
Высота 480мм

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