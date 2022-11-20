Материал: дерево
Ширина 970 мм
Глубина 580 мм
Высота 480мм
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Кресло для посетителей TopChairs Viking, серое
Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое
Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое
Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное
Кресло руководителя TopChairs President, черное
Стул Альбан Капитоне М
Столешница Дуолит, восьмигранник 100x100
Кресло для офиса МГ-18 хром
Журнальный стол Палермо малый
Стол Опера
Кофейный столик на колесах
Стол консольный Хельга 1
Стол консольный Хельга 2
Стол консольный Хельга 3
Стол консольный Хельга 4
Стол консольный Классика 1
Стол Гранд