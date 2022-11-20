Характеристики товара
Описание
Высота ног - 440 мм
Расстояние между ногами - 520 мм (низ), 390 мм (верх)
Материал каркаса - бук
Столешница - МДФ 16 мм
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Диаметр540 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножекбук
Высота ног - 440 мм
Расстояние между ногами - 520 мм (низ), 390 мм (верх)
Материал каркаса - бук
Столешница - МДФ 16 мм
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