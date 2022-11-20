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Журнальный стол Тамаго

Артикул: CH-049-636
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота ног - 440 мм
Расстояние между ногами - 520 мм (низ), 390 мм (верх)
Материал каркаса - бук
Столешница - МДФ 16 мм

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Диаметр540 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекбук

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