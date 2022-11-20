Характеристики товара
Описание
Журнальный стол-трансформер «Нью-Йорк»— это умная экономия пространства! Простой в использовании механизм трансформации позволит Вам увеличить поверхность стола в два раза по площади и высоте и превратить журнальный стол в обеденный за считанные секунды.
Корпус — ЛДСП 16 мм;
Кромка ПВХ 0,4 мм;
Кромка ПВХ 1 мм;
Направляющие — шариковые;
Труба — металл;
Система трансформации: подъемно-раскладная;
Опоры колесные со стопором.
Основные характеристики
- Высота520/760 мм
- Ширина900 мм
- Глубина600/1200 мм
- Страна изготовленияРоссия