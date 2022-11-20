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Журнальный стол Trolly oak

Артикул: CH-035-894
43 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина640 мм
  • Ширина390 мм
  • Высота800 мм
  • Вес8 кг
  • Объем0.03 л
  • Материал ножекМассив гевеи
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияМалайзия

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