Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина640 мм
- Ширина390 мм
- Высота800 мм
- Вес8 кг
- Объем0.03 л
- Материал ножекМассив гевеи
- Количество мест1
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияМалайзия
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