Характеристики товара
Описание
Валенса отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Так же для заказа доступен размер:
Д110 x Ш110 x В35см
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина780 мм
- Длина1420 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольядерево
- Цветсерый, золотой
- Страна изготовленияПортугалия