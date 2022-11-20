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Журнальный стол Валенса I - фото 1

Журнальный стол Валенса I

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Валенса отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.


Так же для заказа доступен размер:

Д110 x Ш110 x В35см

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Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Ширина780 мм
  • Длина1420 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Цветсерый, золотой
  • Страна изготовленияПортугалия

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