Журнальный столик Джульетта большой

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Журнальный столик Джульетта большой

4.5
38 900 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Журнальный столик Джульетта маленький
Журнальный столик Джульетта маленький
Следующий Журнальный стол Консул
Журнальный стол Консул

Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Скамья Лотос 3Настоящее фото товара Скамья Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
15

Скамья Лотос 3

Настоящее фото товара Стул обеденный Венеция 2, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
10

Стул обеденный Венеция 2

Стул обеденный ХельгаНастоящее фото товара Стул обеденный Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена
10

Стул обеденный Хельга

Настоящее фото товара Стул обеденный Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена
9

Стул обеденный Венеция

Настоящее фото товара Стул обеденный Венеция с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена
8

Стул обеденный Венеция с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул обеденный Классика, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена
9

Стул обеденный Классика

Настоящее фото товара Кресло обеденное Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена
12

Кресло обеденное Венеция

Настоящее фото товара Стул-кресло Классика, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена
14

Стул-кресло Классика

Настоящее фото товара Кресло Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от39 590
Оптовая цена
14

Кресло Хельга

Стул прозрачный X-Treme SНастоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
11

Стул прозрачный X-Treme S

В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Журнальный стол Корона малый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 900
Оптовая цена
6

Журнальный стол Корона малый

Настоящее фото товара Журнальный стол Корона большой, произведённого компанией ChiedoCover
от41 900
Оптовая цена
9

Журнальный стол Корона большой

Обеденный стол ХельгаНастоящее фото товара Обеденный стол Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от49 490
Оптовая цена
14

Обеденный стол Хельга

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
6

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками

Настоящее фото товара Письменный стол, произведённого компанией ChiedoCover
от85 900
Оптовая цена
13

Письменный стол

Настоящее фото товара Стол письменный Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
85 590
Оптовая цена
14

Стол письменный Хельга №1

Стол письменный Венеция №1Настоящее фото товара Стол письменный Венеция №1, произведённого компанией ChiedoCover
89 290
Оптовая цена
5

Стол письменный Венеция №1

Стол письменный Классика №5Настоящее фото товара Стол письменный Классика №5, произведённого компанией ChiedoCover
66 990
Оптовая цена
13

Стол письменный Классика №5