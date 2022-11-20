Характеристики товара
Описание
- необычный горчичный оттенок
Основные характеристики
- Высота54 мм
- Ширина51 мм
- Длина35 мм
- Вес7 кг
- необычный горчичный оттенок
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