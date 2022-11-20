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Журнальный столик из массива с кожаным карманом, Серья - фото 1Журнальный столик из массива с кожаным карманом, Серья - фото 2Журнальный столик из массива с кожаным карманом, Серья - фото 3

Журнальный столик из массива с кожаным карманом, Серья

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Журнальный стол из массива, Вимала 5 ящиков
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Журнальный стол из массива, Вимала 5 ящиков

Характеристики товара

Описание

- необычный горчичный оттенок

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Основные характеристики

  • Высота54 мм
  • Ширина51 мм
  • Длина35 мм
  • Вес7 кг

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