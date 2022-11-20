Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Длина1200 мм
- Глубина700 мм
- Вес45,4 кг
- Материалпалисандр
- Цветкоричневый
Тумба под ТВ Лофт
Тумба под телевизор Фирзен
Тумба под телевизор Йонкерс из древесины дуба 200 x 55 cm
Тумба под телевизор Беллари 180 x 57 cm
Тумба под телевизор Хавери
Тумба под телевизор Кайсери 120x50 манго
Тумба под телевизор Рединг 141x60
Кровать Виктория
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Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди