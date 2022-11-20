Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Stone 01 - фото 1Журнальный столик Stone 01 - фото 2

Журнальный столик Stone 01

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Alex, велюр серый
Кресло Alex, велюр серый
Следующий Журнальный столик Stone 01, черный
Кресло Alex, велюр серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Ширина280 мм
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75024
2 280 ₽
106Хит

Стул Хит 25мм - золото, корона красная

В наличии 370 шт.
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 380 ₽
5

Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый

Стул Halmar dariusz, темный орехНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
5

Стул Halmar dariusz, темный орех

Настоящее фото товара Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
7

Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино

Стул Oliver велюр тёмно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Oliver велюр тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79013
5 490 ₽Оптовая цена
6

Стул Oliver велюр тёмно-коричневый

В наличии 6 шт.
Стул William с подлокотниками ромб, бархат кобальтовыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат кобальтовый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
6

Стул William с подлокотниками ромб, бархат кобальтовый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 13 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден