Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Ширина280 мм
- Цветзолотой
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино
Стул Oliver велюр тёмно-коричневый
Стул William с подлокотниками ромб, бархат кобальтовый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден