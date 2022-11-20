Характеристики товара
Описание
Зонт BREEZE 200, диаметр 2,0 м, высота 2,2 м, 10 стальных спиц. Диаметр спиц 3,8 мм. Ткань купола - полиэстер 200 гр. В комплекте с зонтом идет пластиковая база-основание объемом 35 л, которую можно наполнить водой или песком. Края купола выполнены с воланом. Зонт регулируется по высоте. Наклонить зонт можно легко потянув за любую из спиц с внешнего края.
Основные характеристики
- Высота2200 мм
- Диаметр2000 мм
- Материалполиэстер
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияТурция