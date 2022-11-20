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Зонт BREEZE 200 бежевый с функцией наклона - фото 1Зонт BREEZE 200 бежевый с функцией наклона - фото 2Зонт BREEZE 200 бежевый с функцией наклона - фото 3

Зонт BREEZE 200 бежевый с функцией наклона

Артикул: CH-051-085
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зонт BREEZE 200, диаметр 2,0 м, высота 2,2 м, 10 стальных спиц. Диаметр спиц 3,8 мм. Ткань купола - полиэстер 200 гр. В комплекте с зонтом идет пластиковая база-основание объемом 35 л, которую можно наполнить водой или песком. Края купола выполнены с воланом. Зонт регулируется по высоте. Наклонить зонт можно легко потянув за любую из спиц с внешнего края.

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Основные характеристики

  • Высота2200 мм
  • Диаметр2000 мм
  • Материалполиэстер
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияТурция

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