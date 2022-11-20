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Зонт уличный Breeze 200 с функцией наклона (Черный)

Артикул: CH-051-103
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зонт BREEZE 200. Края купола выполнены с воланом.

В комплекте пластиковая база-основание. Базу можно наполнить водой или песком.


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Основные характеристики

  • Высота2200 мм
  • Диаметр2000 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

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