Характеристики товара
Описание
Зонт BREEZE 200.
В комплекте пластиковая база-основание, объем 35л. Базу можно наполнить водой или песком.
Основные характеристики
- Высота2200 мм
- Диаметр2000 мм
- Цветкрасный
- Страна изготовленияТурция
Зонт BREEZE 200.
В комплекте пластиковая база-основание, объем 35л. Базу можно наполнить водой или песком.
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